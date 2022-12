Sonderermittlungsgruppe der Krefelder Polizei greift durch Geräte für illegales Glücksspiel vernichtet

Die Polizei hat mit einer Sonderermittlungsgruppe dem illegalen Glücksspiel in Krefeld den Kampf angesagt. Mit Erfolg: Allein im vergangenen Jahr wurden mindestens 93 Glücksspielautomaten sichergestellt. Die Polizei lieferte am Freitag eine besondere Art der Aufklärung: Sie informierte, was mit den beschlagnahmten Geräten der Eigentümer nach Abschluss der Verfahren geschieht. Konkret bedeutet das, nachdem die Kriminalpolizei den Umsatz der Geräte ausgewertet, das Bargeld sichergestellt und an die Gerichtskasse übergeben hat, die Strafverfahren abgeschlossen und abgeurteilt wurden. Das könne sich unter Umständen lange hinziehen, berichtete die Polizei.