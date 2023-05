Für Krefelder Schüler und Familien Sommerferienpass – günstiger in Museen, Bäder und Zoo

Der Ferienpass berechtigt während der Zeit der Sommerferien zum einmal täglichen Besuch der städtischen Bäder und des Zoos sowie zum beliebig häufigen Besuch der städtischen Museen. Der Verkauf der Ferienpässe beginnt am kommenden Montag, 15. Mai, mit dem Online-Angebot: Erstmalig können die Ferienpässe in diesem Jahr nämlich auch online erworben werden. Für den Versand fällt dann aber zusätzlich ein Euro Porto an. Bei persönlicher Vorsprache sind die Pässe ab Dienstag, 30. Mai, in den Bürgerbüros (nach vorheriger Terminvereinbarung) und an den Kassen folgender städtischer Museen jeweils dienstags bis sonntags erhältlich: im Kaiser-Wilhelm-Museum, Joseph-Beuys-Platz 1, und in den Dependancen Haus Lange / Haus Esters an der Wilhelmshofallee 81-97 von 11 bis 17 Uhr sowie im Museum Burg Linn, Rheinbabenstraße 85, von 10 bis 18 Uhr.