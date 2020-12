Aus den Stadtteilen : Sollbrüggengraben: „Dilettantisch oder ignorant?“

Krefeld Die Liberalen im Krefelder Osten sind empört über eine mögliche weitere Verzögerung der Arbeiten am Musikschulgraben. Derweil argumentiert ein Experte, es könne noch komplizierter werden, wenn es sich nicht um eine Entschlammung, sondern eine Wiederherstellung des Gewässers handele.

Wie berichtet hatte Andreas Horster, Chef des Kommunalbetriebes (KBK), in der Juni-Sitzung den Plan vorgestellt, die Entschlammung im Oktober bis November erfolgen zu lassen. Dies ist nicht geschehen. In der jüngsten Sitzung nun hieß es, dass die Arbeiten im Januar 2021 beginnen sollen. „Wie man allerdings aus dem Schreiben des KBK-Vorstandes in der Sitzung entnehmen konnte, ist auch dieses Datum nicht in Stein gemeißel“, stellt Schmitz fest. Seiner Partei stoßen insbesondere die Begründungen für die permanenten Verzögerungen sauer auf. Im Juni hieß es, dass das Problem etwaige Schadstoffe im Schlamm wären, was zunächst untersucht werden müsse. Jetzt müssen womöglich die Besonderheiten der historischen Parkanlage und die im Wasser lebenden Amphibien berücksichtigt werden. „Seit 2013 beschäftigt uns das Thema, und erst jetzt gelangt der KBK anscheinend zu der Erkenntnis, dass im dortigen Wasser Amphibien leben? Was hat der KBK denn bitte in der Zwischenzeit getrieben?“, fragt der Liberale. Für ihn ist auch die Berücksichtigung der Beschaffenheit der historischen Parkanlage als Kriterium unschlüssig. „Es erfolgt doch durch die Entschlammung des Wassergrabens kein Eingriff in die historische Beschaffenheit der Parkanlage“, argumentiert Schmitz.