Highlandgames in Uerdingen Mit Baumstämmen und riesigen Steinkugeln

Uerdingen · Zum zweiten Mal traten am Samstag in Uerdingen Teams in den Wettkämpfen nach schottischer Tradition an. Mit dabei war auch ein reines Frauenteam. Auch im nächsten Jahr soll es wieder Highlandgames geben.

09.06.2024 , 15:20 Uhr

Ein bisschen Schottland in Uerdingen bei den zweiten Highlandgames mit einem feierlichen Einzug aufs Gelände samt Dudelsackmusik. Foto: samla.de/Andreas Drabben

Von Sonja Stemes