Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker Bewegende Musik von geschundenen Komponisten - so war das 6. Sinfoniekonzert

Die Künste leben nicht in einem Vakuum, sondern spiegeln die Welt durch eine Linse - so erklärte Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson angesichts der zahlreichen Kriege weltweit seine Auswahl der Werke beim 6. Sinfoniekonzert. Auf dem Programm stand zunächst eine Tonschöpfung Viktor Ullmanns (1898 -1944). Er war Sohn eines jüdischen, zum katholischen Glauben konvertierten Ehepaares und wirkte vornehmlich in Wien, Prag und Zürich – bis er 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort schrieb er einen wesentlichen Teil seines Oeuvres (unter anderem die Oper „Der Kaiser von Atlantis“). 1944 wurde Ullmann im KZ Auschwitz vergast.