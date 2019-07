Sommer, Stadt und mehr : So wappnet sich Krefeld gegen die Hitze

So wappnet sich Krefeld gegen die Hitze

Krefeld Der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstag Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius voraus. Unsere Mitarbeiter Taibe Akdeniz und Marcel Mack haben sich in der Innenstadt umgehört, wie Krefelder Bürger mit der Hitze umgehen.

Die einen genießen die Hitze, andere ziehen sich an den warmen Tag ins Freibad zurück. Die Sonnencreme darf dabei nicht fehlen. Einige verlassen Krefeld komplett - für sie geht es in den Urlaub. Welche Antworten die Passanten gegeben haben, können Sie in unserer Bildergalerie nachlesen.