Kinderprogramm im Werkhaus BMX, Manga und Theaterspielen mit der Jugendkunstschule in den Osterferien

Grundlagen der Illustrations-techniken – analog & digital werden Jugendlichen ab zwölf von Montag bis Donnerstag, 25. bis 28. März, von 11 bis 14 Uhr im Südbahnhof vermittelt. Sie zeichnen, kreieren Charaktere und Storys, die digitalisiert und am Tablet ausgearbeitet werden. Tablets können mitgebracht werden, es gibt auch Leihtablets.

In der BMX School gibt es von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. April, von 11 – 14 Uhr am Voltaplatz Tipps und Tricks vom Profi Emerson von Stülpnagel Muniz. Kinder ab acht Jahren lernen Basics, aber auch die ersten Tricks und kleinere Sprünge auf dem Pumptrack für eine möglichst sichere Fahrweise. Für die Teilnahme ist ein Helm erforderlich. Auf Anfrage gibt es Leihräder.

Die Schauspielerin Christina Wouters lädt von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. April, von 10 bis 14 Uhr im Freiraum21 ein, erste Theater-Erfahrungen zu sammeln. Der Kulturrucksack-Workshop richtet sich an Zehn- bis 14-Jährige.