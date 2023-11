Einschränkungen in Regionalverkehr So trifft der Bahnstreik Krefeld

Wer in Krefeld für den Weg zur Arbeit oder zur Schule auf die Bahn angewiesen ist, muss sich vielerorts am Donnerstag um Alternativen bemühen. Denn der Regionalverkehr wird, genau wie der Fernverkehr, nur stark reduziert fahren können. „In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben“, kündigte die Bahn bereits an. Auf Zuginfo.nrw wurde bereits ab Mittwochmorgen über Ausfälle und Einschränkungen im Regionalverkehr in NRW informiert. Betroffen sind demnach unter anderem Regionallinien, die auch in Krefeld und der Region verkehren.