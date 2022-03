Frühlin in der Seidenstadt : So schön ist Krefeld bei Sonnenschein

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 8 Bilder So schön ist Krefeld bei Sonnenschein

Krefeld ist eine schwierige Schöne. Die Stadt quält sich mit den immer gleichen Problemen, und das verzerrt die Optik. Das unfassbar schöne Wetter der vergangenen Tage hat die andere Seite der Stadt gezeigt. Sonne, Kaffee, Weißwein, Blumen: Dolce Vita hat mindestens eine Nichte in Krefeld. Wohlan, wir laden ein, ein bisschen über dieses Krefeld zu schwärmen.

Von Thomas Lammertz und Jens Voss

Der Volksmund irrt: „Regen macht schön“, heißt es – in Wahrheit geht es wohl darum, sich das Wetter schönzureden. Denn richtig schön macht Sonnenschein. Auch eine Stadt wie Krefeld, die bekanntlich ihre Problemzonen hat, erscheint bei schönem Wetter als Ort der Lebensfreude, in dem das Unschöne weggeblinzelt werden kann.

Die Klimaauguren sagen bereits, dass die Trockenphase nach der Schlechtwetterperiode schon viel zu lang und der März viel zu trocken ist. Doch unsere Psyche ist korrupt, ein Luftikus, vergnügungssüchtig, ein Bruder Leichtfuß und eine Schwester Tandaradei. Kurz: Wir sind, wenn Sonnenschein das Gesicht wärmt und die Welt zu einem schöneren Ort macht, anfällig für – Lebenslust.

Krefeld kann das brauchen. Die Stadt hat stets eher das Gefühl, sie müsse eine Last abschütteln, ein Tor zum Besseren öffnen, einen Sprung voran machen. Kein Wunder: Der Theaterplatz wird in diesen Tagen von einer Drogen-Szene belagert, die mehr als 100 Menschen stark ist. Einige von ihnen driften in die City, sorgen dort für Unruhe, es fehlt der energische und dauerhafte Druck, sie zur Ordnung zu rufen. Natürlich debattiert die Stadt darüber, und sie muss es tun, wenn sie bestehen will neben anderen Städten, die ja auch an sich arbeiten.

Anfälle von Lebenslust erinnern jedenfalls daran, dass das, was eine Stadt ausmacht, ein Kaffee in der Sonne, ein Eis in der Hand und nette Leute um sich herum sind. Man sagt Krefeldern nach, immer über ihre Stadt zu meckern. Das ist ein wunderbares – wie man heute sagt – Narrativ für Kabarettisten, aber eigentlich nicht wahr. Krefelder sind nüchtern.