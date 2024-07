Krefeld feiert das Unesco-Erbe Römische Ritter verteidigen ihr Kastell

Rund um die Burg waren am Sonntag die Römer los: Drei von ihnen marschierten in voller Rüstung entschlossen über die Museumswiese und rezitierten dabei Sprüche und Weisheiten - natürlich auf Latein. Das kampferprobte Trio war Teil des Limes-Sonntags, den das Archäologische Museum in Linn am 28. Juli von 11 bis 18 Uhr anlässlich der Anerkennung des Kastells Gelduba als Unesco-Welterbe-Stätte am Niedergermanischen Limes veranstaltete. Zum abwechslungsreichen Programm gehörten unter anderem Führungen durch die Dauerausstellung im Archäologischen Museum und durch die Sonderausstellung „Römer versus Bataver. Die Schlacht von Gelduba“.