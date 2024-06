Gastronomie in Krefeld Nudelsuppe wie in Japan

„Ich bringe nur das Essen auf den Teller, von dem ich auch selbst überzeugt bin.“ Der, der das sagt, ist der gebürtige Thailänder Padavout-David Ngamchokchaicharoen, der Anfang März im Gebäude des ehemaligen Funkhauses Kamp (Ostwall 138, Ecke Neue Linner Straße) die Ikigai Ramenbar eröffnet hat. Das Kochen ist dem 46-jährigen nicht in die Wiege gelegt. Vor 25 Jahren kam er nach Deutschland studierte an der Fachhochschule Niederrhein Biotechnologie mit dem Schwerpunkt Molekulargenetik – ein erster Fingerzeig, dass ihm gesunde Ernährung am Herzen liegt.