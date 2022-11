Schlemmen auf dem Weihnachtsmarkt "Made in Krefeld": Elena vom Steveshof in Hüls bietet unter anderem Gulschsuppe mit Fleisch vom Galloway-Rind und "Chilli vom Galloway" an (beides 9,50 Euro). Grünkohl mit Wurst liegt bei 8,50 Euro, eine Currywurst bei sechs Euro. Das Besondere: Der Hof produziert gemäß ökologischem Landbau.