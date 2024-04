Außereuropäisches Theater in Krefeld Manoka Express - Theater aus Kamerun zieht Publikum in Bann

Es war dieser Moment am Ende des Stückes, als sich Stille durch den Raum zog: „Manoka Express“ hatte das Publikum in der Fabrik Heeder tief in seinen Bann gezogen. Das Stück des Kameruners Martin Ambara wurde 2022 in Mönchengladbach uraufgeführt und ist jetzt nach Krefeld gekommen. Es gehört in die von Matthias Gehrt begründete Reihe „Außereuropäisches Theater“.