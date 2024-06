Autobahnkreuz Neersen Verkehrsführung auf A44 wird erneut umgebaut

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, wird die derzeitige Verkehrsführung am kommendem Dienstag, 11. Juni, für die nächste Bauphase in Teilbereichen umgebaut. Das soll – so keine unvorhergesehenen Zwischenfälle passieren – nur einige Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Danach steht ab dem Autobahnkreuz Neersen bis Anschlussstelle Neersen in Fahrtrichtung Velbert nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mit einer Ausnahme können im Anschluss jedoch alle bisherigen Sperrungen aufgehoben werden. Lediglich die Auffahrt der Anschlussstelle Neersen in Fahrtrichtung Velbert bleibt noch bis zum 18. Juni gesperrt.