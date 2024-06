Besprechung des Sinfoniekonzerts in Krefeld Niederrheinische Sinfoniker setzen Glückshormone frei

Die Niederrheinischen Sinfoniker traten zum letzten Sinfoniekonzert der Spielzeit im Seidenweberhaus an. Wie gewohnt hoch konzentriert, sorgfältig vorbereitet und von Mihkel Kütson in bestem Einvernehmen geleitet, sorgten sie bei der einleitenden Ouvertüre zur völlig unbekannten Oper „Die Loreley“ von Max Bruch (1838-1920) für Schwelgen in romantischem Wohlklang.