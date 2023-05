Träger der Roten Kochmütze von Gault & Millau So isst man im Restaurant bei „pur“ in Krefeld

Das Restaurant „pur“ an der Roonstraße 1 (gefühlt: an der Uerdinger Straße) war 2019 die wohl interessanteste Gastro-Neueröffnung in Krefeld: Ambitionierte Küche in einem modern durchkomponierten, gleichwohl anheimelnden Innenraum, das Ganze unter einer Überschrift, die ja auch nach Programm klingt: „pur“, worunter man sich eine Küche vorstellt, die auf klare Akzente ohne überbordenden Schnickschnack setzt – was keineswegs mit Simplizität zu verwechseln ist. Gastronom Alexander Hauffe ging seinerzeit mit dem dem renommierten Koch Günter Rönner an den Start. Der holte prompt eine glänzende Bewertung im Gault-Millau-Guide (16 von 19,5 Punkten). Diesem Anfang wohnte ein Zauber inne.