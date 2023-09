Serie: Kleine Geschichte Krefelds (7) Krefelds Wirtschaftswunder auf dem Rücken der Weber

Es ist nicht leicht, etwas zur Lage der arbeitenden Klassen in Krefeld im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert zu sagen. Es gab Hungerrevolten, wie etwa 1741. Der Krefelder Magistrat hatte den Preis für ein 10-Pfund-Brot auf 15,5 Stüber festgelegt. Ein Aufruhr brachte die Stadtoberen dazu, den Preis um fünf Stüber zu senken. Die drei Anführer des Aufstandes waren bekannt, auch die Ehefrau von Theis Fütings gehörte dazu. Nach ihrer Verhaftung protestierten die Krefelder und sie bekamen eine milde Strafe. Man hatte offensichtlich Verständnis für die prekäre Lage der Einwohner. Dazu passt, dass die preußische Regierung 1785 feststellte: Ungeachtet der Seidenfabriken und des großen Fleißes der Krefelder herrsche „unter den gemeinen Hauffen mehrere Armuth, als man in solchen Umständen vermuthen mögte.“ Im Gegensatz dazu schrieb Wilhelm von Humboldt, der 1789 die von der Leyens besuchte: „Krefeld gewährt einen völlig anderen Anblick als die meisten Städte Deutschlands. Durchgehend sieht man großen Wohlstand herrschen.“ In Zeiten der Hochkonjunktur der Textilindustrie mag die Lage der Arbeiter besser als in anderen Städten gewesen sein, in Zeiten der Flaute herrschte aber auch Elend und Not. Dies beweisen auch die Armenhäuser für notleidende Krefelder, die von den Kirchen betrieben wurden. Für auswärtige Arme hatte man kein Verständnis: Ein „Armenjäger“ jagte diese Menschen aus der Stadt.