Flächenbrandindex wurde erhöht So groß ist die Waldbrandgefahr in Krefeld und Umgebung

Überall in Europa ist die Sorge vor Waldbränden groß. Auch für die Region Krefeld und Umgebung hob der Deutsche Wetterdienst für Krefeld den Flächenbrandindex von drei auf vier an – die Skala reicht bis fünf. Beim sogenannten Waldbrandindex liegt Krefeld auf einer Skala von eins bis fünf bei drei. Auch in Krefeld hat sich die Feuerwehr auf Waldbrände vorbereitet – zuletzt, als eine Abordnung nach Portugal gereist ist, um mit dortigen Kollegen den Kampf gegen Waldbrand zu üben. Wie gefährdet ist Krefeld?