Rundgang Das Stadtbad lebt

Auch Trockenbau, Beiputzarbeiten und Bodenbeschichtungen obliegen der Stadt. Maßnahmen wie unter anderem Rückbauarbeiten, Anstrich, Bepflanzungen und Gestaltung der Galerie übernehmen die Freischwimmer. So wird derzeit das Fundament für die begehbare Kräuterwand seitens der Stadt gegossen, wobei es sich um eine Pergola aus Stahl handeln wird, die an der Außenseite des Umkleidebereiches bis in die erste Etage führt. „Wir werden am Samstag dann in Eigenleistung über zehn Tonnen Sand auf die Fläche ausbringen“, sagt Marcel Beging von den Freischwimmern.