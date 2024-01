Berufskolleg, Montagslesung und Dokumentationsstelle 27. Januar - So gedenkt Krefeld der Befreiung von Auschwitz

Fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs leben kaum noch Zeitzeugen, die aus eigener Erfahrung über den Nationalsozialismus berichten können. Der 27. Januar ist gerade deshalb ein wichtiges Datum. Sowjetische Soldaten haben am 27. Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. Die schrecklichen Bilder dessen, was sie dort sahen, entsetzen noch immer. Mehr als eine Million Menschen waren in dem Vernichtungslager zwischen März 1942 und November 1944 ermordet worden. Auch das Leid derjenigen, die überlebt haben, ist unfassbar. In Krefeld wird der Gedenktag in jedem Jahr von einer anderen Schule vorbereitet und gestaltet. Das Berufskolleg Vera Beckers hat die Aufgabe für dieses Jahr übernommen. Am Montag, 29. Januar, wird das Gedenken mit geladenen Gästen (wegen des mangelnden Platzangebots) begangen. „Auf unseren Social Media Kanälen und villamerlaender.de wird es zudem erweiterte Beiträge und Berichterstattungen zum Gedenken geben“, erklärt Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle.