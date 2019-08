Luftmesswagen : So funktioniert die Sicherheit im Chempark

Krefeld Sicherheitschef Klaus Spiecker zeigt jungen Leuten aus Uerdingen, was ein Luftmesswagen alles kann. Ferner berichtet er über das Netzwerk Sicherheit im Chemiepark am Rheinufer.

(sti) Seit zwölf Jahren hält Klaus Spieker in der Umweltüberwachung der Chempark-Standorte in Krefeld, Dormagen und Leverkusen die Fäden in der Hand. Der Verfahrensingenieur hat durch seine Erfahrungen die beste Grundlage für diese verantwortungsvolle Position. Aber was genau sind eigentlich die Aufgaben der Umweltüberwachung? „Ganz einfach“, lautet die Antwort von Spieker, „wir sorgen dafür, dass die chemische Produktion im Chempark ohne Umweltbeeinträchtigung abläuft.“ Spieker und sein Kollege Detlef Wolf haben vor kurzem mit dem Luftmesswagen einen Chemiekursus des Gymnasiums Fabritianum in Uerdingen besucht. Die Idee dahinter ist, mehr jungen Menschen diese „mobile Spürnase“ und ihre Einsatzfelder näher zu bringen. Die Schüler konnten sich die Messinstrumente im Inneren des Luftmesswagens anschauen und bekamen erklärt, was damit alles gemessen wird.

Außerdem gab Spieker einen Einblick in die Aufgaben des Chemparks, insbesondere in die Umweltüberwachung. Jeder Standort habe im Bereich Umweltüberwachung einen Teamleiter, meist ein Chemiker, den zwei weitere Kollegen bei der Sacharbeit unterstützen. Bei Spieker bündelt sich die Verantwortung als Leiter der Umweltüberwachung aller Standorte. „Viele Menschen wundern sich, dass wir in diesem wichtigen Aufgabenbereich mit so wenigen Beschäftigten auskommen“, weiß er. „Aber das täuscht – denn hinter uns steht ein großes Netzwerk.“

Das Thema Sicherheit erklärten sie am Beispiel Abwasser: „Mit Online-Messungen und Probensammelautomaten in Messstationen sowie regelmäßigen Laboranalysen beobachten wir kontinuierlich den Zustand in den Kanälen und sichern so die Einhaltung der Grenzwerte. Die gesetzlichen Vorgaben müssen zu jeder Zeit eingehalten werden.“ Und genau da kommt das besagte Netzwerk zum Tragen: Alle Informationen laufen in der Sicherheitszentrale zusammen. Diese Zentrale ist Tag und Nacht besetzt. Wenn es zu Auffälligkeiten kommt, kann jeder der Mitarbeiter dort auf detaillierte Aktionspläne zugreifen, die das weitere Vorgehen und die Verantwortungen regeln – das Ereignismanagement wird gestartet“, erklärte Spiecker. In der Sicherheitszentrale liefen alle Drähte des Chemparks im Bereich Sicherheit zusammen.

Sicherheitstelefon Chempark Uerdingen: (02151) 88 99 333

