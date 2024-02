ÖPNV in Krefeld So fahren Rosenmontag Busse und Bahnen in Krefeld

Linie 044: Ab ca. 11 Uhr bis ca. 20 Uhr wird der Abschnitt Hüls – „Krefeld Hbf“ mit Ersatzbussen bedient. Die Straßenbahnen der Linie 044 fahren dann Richtung Linn einen geänderten Umleitungsweg ab „Krefeld Hbf“, Steig 3 (vor dem Hansa-Zentrum) über den Ostwall und ab Rheinstraße weiter den derzeit üblichen Umleitungsweg über die Philadelphiastraße bis „Rembertstraße“, mit Umstieg in den Ersatzbus nach Rheinhafen an der (H) „Glindholsstraße“. Aus Richtung Rheinhafen erfolgt der Umstieg vom Ersatzbus in die Straßenbahn an der (H) „Buddestraße“. Die Bahnen fahren dann ebenfalls über Philadelphiastraße – Rheinstraße – Ostwall bis „Krefeld Hbf“, Steig 4. Die Ersatzbusse Hüls – „Krefeld Hbf“ fahren ab ca. 11 Uhr bis ca. 20 Uhr zwischen „Oranierring“ und „Krefeld Hbf“ in eine Umleitung über den Nassauerring bis Deutschen Ring (bzw. in Gegenrichtung sinngemäß). Zwischen Marktstraße und Hammerschmidtstraße wird in beiden Richtungen je eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Davon abgesehen erfolgt auf dem Umleitungsweg kein Halt. In Richtung „Hüls“ fahren die Ersatzbusse an der (H) „Krefeld Hbf“ ab Steig 10.