Imposant in Krefeld : "Skulpturale" auf dem Golfplatz

Das Werk des spanischen Künstlers Julio Nieto zeigt einen Mann, der sich gleich der Daphne-Episode aus Ovids Metamorphosen in einen Baum verwandelt. Foto: Lammertz Thomas

Krefeld Der Golfclub an der Elfrather Mühle feiert seinen 25. Jahrestag und richtet zu diesem besonderen Anlass zum ersten Mal die "Skulpturale Krefeld 01" aus.

Krefeld wird über den Sommer hinaus mit einigen der monumentalsten Arbeiten internationaler Künstler beglückt. Der Anlass: Der Golfplatz an der Elfrather Mühle feiert seinen 25. Jahrestag und richtet zu diesem besonderen Anlass zum ersten Mal die Skulpturale Krefeld 01 aus. So sind auf dem weitläufigen Areal um die alte Mühle herum eindrucksvolle, gemeinsam wohl zig-tonnenschwere Kunstwerke von völlig unterschiedlicher Beschaffenheit installiert und für alle Interessierten öffentlich zugänglich.

Korridierter Corten-Stahl (wetterfester Baustahl) über hochglanzpolierte Oberflächen bis hin zu Kunststoff aus dem 3D-Drucker: Das verbindende Element der doch sehr unterschiedlichen Künstler ist die Leidenschaft zur Monumentalplastik im Zusammenspiel mit Technik, Fortschritt sowie Innovation im Spiegel der heutigen Zeit aber auch mit Bezug zur traditionellen Kunstgeschichte.

Der Amerikaner Albert Paley, der als erster Metall-Bildhauer die begehrte "Institute Honor" erhalten hat, stellt "Evanesce" aus rostfreiem Stahl aus. Foto: Lammertz Thomas

Info Ausstellung geht bis Ende Oktober 2018 Eröffnung der ersten SKULPTURALE KREFELD 01 ist am kommenden Sonntag, 27. Mai. Sie dauert bis 31. Oktober 2018 und kann an sieben Tagen in der Woche tagsüber besucht werden, der Eintritt ist frei. Ein Katalog zur Ausstellung mit Vorwort von Oberbürgermeister Frank Meyer ist kostenfrei im Sekretariat des Golfclubs erhältlich. Weitere Infos unter: "http://www.gcem.de/" oder unter Golf & Country Club Elfrather Mühle, An der Elfrather Mühle 145, Telefon: 49690.

Zu bestaunen sind Werke des Amerikaners Albert Paley, der als erster Metall-Bildhauer die begehrte "Institute Honor" erhalten hat, die vom American Institute of Architects verliehen wird. Seine "Evanesce" aus rostfreiem Stahl sieht dem "Schwesterkunstwerk" ähnlich, das mit rund 30 Metern Höhe und rund 15 Metern Breite am Santa Catarina River in Monterrey, Mexiko, steht. Wunderschön auch die hochglanzpolierte Plastik "Lo llevo bien" (zu deutsch: "Mir geht's gut damit") des spanischen Künstlers Julio Nieto, der ein wunderbarer Platz auf dem Golfgelände zugedacht wurde.

Sie zeigt einen Mann, der sich gleich der Daphne-Episode aus Ovids Metamorphosen in einen Baum verwandelt. Wenn Sonnenstrahlen auf dieses Kunstwerk treffen, glaubt der Betrachter tatsächlich für einen kurzen Moment an eine Verwandlung. Neben den Künstlern Liechennay aus Indonesien und Josep Plandiura aus Spanien sind auch vier renommierte deutsche Künstler vertreten: Herbert Mehler, Moto Waganari, Martin Willing und Stefan Szczesny. Letzterer ist in den 1980er Jahren als Protagonist der Neuen Wilden Malerei bekannt geworden und zählt heute zu den bedeutensten zeitgenössischen Künstlern in Deutschland.

Der deutsche Künstler Stefan Szczesny, in den 1980er Jahren als Protagonist der Neuen Wilden Malerei bekannt geworden, ist mit dem Werk La Tropicana vertreten. Foto: Lammertz Thomas



Der Radikal-Optimist hat ein charmantes Credo entwickelt: "Die Welt ist schön. Genießt sie mit allen Sinnen, solange ihr noch Zeit dazu habt!". Auch in diesem Sinne hat es Amadora Fernandez mit dem Arrangement der Werke gut getroffen: Einige sind von der Terrasse aus bei Kaffee oder einem Menü von Ingo Sperling (ehemals Sterne-Koch in Berlin und Leipzig) zu bewundern.

"Ich bin stolz, dass wir die bekannte Heitsch Gallery aus München als Kurator in Kombination mit der Villa del Arte aus Barcelona gewinnen konnten, um etwas wirklich Besonderes auf die Beine zu stellen", freut sich Amadora Fernandez. Sie ist die Präsidentin des Golfplatzes an der Elfrather Mühle sowie Miteigentümerin und innovative Ideengeberin für ein Projekt, das es in der Art noch nicht gab.

Ziel soll es sein, gemeinsam mit allen Krefelder Bürgern zu feiern: "Neben dem künstlerischen Anspruch ist es uns ein Anliegen, einen Beitrag zum kulturellen Leben in Krefeld zu leisten und diesen wunderschönen Ort für alle zu öffnen", sagt sie. Der studierten Wirtschaftsinformatikerin ist es wichtig, dass jeder willkommen ist: "Wir sind keine elitäre Golfgemeinschaft, die nur unter sich bleiben möchte", betont sie.

In den nächsten Wochen wird es weitere, den Sommer über begleitende Themen zum Jubiläum geben, wie Führungen, Workshops und ein Open-Air-Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker mit Picknick auf der Golfplatzwiese am 14. Juli - perfekt zum Ferienstart in NRW.

