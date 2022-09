Skatecontest in Krefeld : 250 Skater zeigten Skills und Tricks auf dem Voltaplatz

Zum Andenken an drei verstorbene Skater gestaltete das Künstler-Duo Tubuku eine der legalen Wände am Voltaplatz mit deren Porträts. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Zusammen mit der Krefelder Skater-Szene und der Eventagentur Beatsmart hat der Jugendbeirat der Stadt Krefeld bereits zum fünften Mal einen Skate-Contest am Voltaplatz in Krefeld veranstaltet.

(RP) Bei bestem Wetter fanden sich etwa 250 Interessierte ein, die zur Musik der DJs Meskla und Booty Carrell dem Wettbewerb der Skater folgten. In zwei verschiedenen Wettbewerbskategorien (Profis und Amateure) zeigten die Teilnehmenden ihre Skills und Tricks, am Ende der Veranstaltung prämierte eine Jury in der jeweiligen Kategorie den Sieger. Da auch eine größere Anzahl an Skaterinnen antrat, wurde zum ersten Mal ein eigener Wettbewerb für weibliche Skater ausgetragen.