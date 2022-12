Hier darf in Krefeld gefeiert werden Das sind die Silvesterpartys des Jahres 2022/23

Stadtwaldhaus Um 20 Uhr startet im Stadtwaldhaus der Silvesterball (Einlass 18.30 Uhr). Das wird den Gästen geboten: Sektempfang, großes Galabuffet, Getränke (exklusive Spirituosen), Mitternachts-Sekt und Mitternachts-Imbiss. Im Großen Saal spielen die Golden Boys, im Kleinen Saal heizt DJ Stefan Hölters dem Publikum ein. Ein Feuerwerk um Mitternacht darf natürlich nicht fehlen. Zudem gibt es einen Busshuttle ab 1 Uhr bis 4 Uhr in die Stadt. Eintritt 130 Euro pro Person. Reservierung ist erforderlich per Mail an info@stadtwaldhaus.de. Die Karten können donnertags und freitags zwischen 12 und 18 Uhr im Stadtwaldhaus abgeholt werden. Infos unter www.stadtwaldhaus.de



Krefelder Rennbahn In der Location sind alle Feierwilligen Ü30 willkommen. Zwei Preiskategorien gibt es, die Silver und die Gold Card. Kategorie 1 (Silver Card) beinhaltet den Eintritt, ein Glas Sekt, großes Feuerwerk, Zutritt zu drei Tanzbereichen und kostet im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Buchbar sind die Tickets unter www.rennbahn-tickets.de oder Hotline 02151 598451. Kategorie 2 (Gold Card) beinhaltet den Eintritt inklusive Galabuffet und aller Getränke (außer Spirituosen und Cocktails), großes Feuerwerk, Zutritt zu drei Tanzbereichen und kostet im Vorverkauf 89 Euro. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.



Wine House Zu Silvester lädt das Wine House zur großen „Glamour & Beats Party“ mit Funky Flying Buffet, Champagner und DJ Rafael Washington. Im Eintrittspreis enthalten sind Buffet, Late-Night-Snack inklusive aller Getränke der Silvester-Karte sowie Champagner zum Jahreswechsel. Das Menü bietet unter anderem Gillardeau Austern, Thunfisch Cubes, Saibling-Kaviar, Gänseleber-Lollipop, Trüffelpommes, Vegane Bollo in der Dose, Cheesecake-Eis und vieles mehr. Karten gibt es im Ticket-Shop für 169 Euro pro Person. Infos unter wine-house.de