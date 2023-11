Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit Siempelkamp-Gruppe tritt dem Krefelder Klimapakt bei

Krefeld hat einen Klimapakt vereinbart. 25 Mitglieder haben sich ihm bislang angeschlossen. Mit der Siempelkamp-Gruppe und deren energieintensiven Töchtern gehört auch ein Krefelder Schwergewicht der Industrie dazu. Ob in ihren Geschäftsfeldern oder in der Produktion am Standort, viele Aktivitäten der Gruppe zielen bereits heute auf verbesserten Klimaschutz. Das Unternehmen erforsche zum Beispiel, wie alternative Rohstoffe und Altholz für die Holzwerkstoffplatten-Produktion nutzbar gemacht werden könnten. Die darauf zugeschnittenen Maschinen und Anlagen würden Kunden weltweit nachfragen, berichtete eine Unternehmenssprechern.