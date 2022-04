Unternehmen in Krefeld : Siempelkamp Gießerei  fürchtet Gas-Boykott

Krefeld Das Krefelder Unternehmen sieht das Erreichen der Ziele der Energiewende ohne russisches Gas in Gefahr. Ohne eine zuverlässige Gasversorgung sei die Gießerei gezwungen, ihre Produktion drastisch zu reduzieren oder ganz einzustellen.

Tausende Windkraftanlagen mit über 100 Gigawatt Gesamtleistung sollen laut Berlin bereits bis 2030 an Land und auf See neu errichtet werden. Die Geschäftsführung der Siempelkamp Gießerei weist darauf hin, dass diese Planungen aufgrund fehlender Großgusskapazitäten in Deutschland und Europa kaum realisierbar seien. „Bei einem Bedarf von über 100 Tonnen Handformguss pro Windrad würden bis 2030 insgesamt 3,6 Millionen Tonnen Gussteile benötigt - also etwa 450.000 Tonnen im Jahr“, erläutert Geier. Das Problem laute: Die jährliche Gesamtproduktion von Gusseisen mit Kugelgraphit für den Maschinenbau in Deutschland liege bereits jetzt bei etwa 555.000 Tonnen - ein knappes Zehntel davon stelle die Manufaktur in Krefeld her. Um die Windenergiepläne des „Osterpakets“ umzusetzen, müssten die deutschen Gesamtkapazitäten daher fast verdoppelt werden. Doch nicht nur in Deutschland fehlten Gusskapazitäten: Auch im nahegelegenen Ausland seien die wenigen auf Großguss spezialisierten Gießereien bereits für die Realisierung von Windenergieprojekte in anderen Ländern, aber auch Bauteile aus dem Maschinenbau voll ausgelastet.