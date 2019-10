Wirtschaft : Siempelkamp baut Spanplatten-Werk am Fuß von Japans heiligem Berg Fuji

Yohei Murata (hinten), Noriko Nishino (vorne), Kenishi Miura (hinten), Yuji Kitanishi (vorne), Jochem Berns, Christoph Michel, Naoki Ishii, Makoto Takahashi, Taku Yamamoto, Dieter Siempelkamp, Jürgen Philipps, Yasushi Takahashi, Michael Bischof, Alexander Röwe, Marc Müller. Foto: Siempelkamp

Krefeld Der Marktführer der japanischen Holzwerkstoffindustrie – die ENboard Co. Ltd. – ordert in Krefeld Planung und Bau einer Anlage zur Verarbeitung von Recyclingholz.

(sti) Der Fujiyama ist der heilige Berg Japans und Weltkulturerbe. Am Fuße des ehemaligen Vulkans baut die japanische Firmenallianz „ENboard Co. Ltd.“ eine neue Fabrik zur Herstellung von Spanplatten aus Recyclingholz. Den Auftrag zur Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme hat die Siempelkamp-Gruppe erhalten. Über den Auftragswert macht die Krefelder Unternehmensgruppe keine Angaben.

Die Zusammenarbeit mit der Japan Novopan begann vor zehn Jahren. Seitdem sind die Geschäftsbeziehungen zu beiderseitigen Zufriedenheit verlaufen. Die Konsequenz: Die Japaner vertrauen für ihr Invest erneut auf die Kompetenz „Made in Krefeld“. Novopan Industrial Company Ltd. und der Möbelherstellers Eidai Co., Ltd. haben ein gemeinsames Joint Venture vereinbart, das unter der Bezeichnung ENboard Co. Ltd. agiert. „Zusammen gelten die beiden Unternehmen damit als gemeinsame Marktführer in der japanischen Holzwerkstoffindustrie“, berichtete Siempelkamp.

Der Auftrag für eine neue Produktionsanlage reicht von der Holzaufbereitung über die Endfertigung bis hin zur Gesamtplanung der Anlage. Japan Novopan Industrial Company Ltd ist seit Jahrzehnten Qualitätsführer unter den japanischen Holzwerkstoffherstellern und hat sich auf dem lokalen Markt positioniert.

Der Auftrag umfasst neben der Gesamtanlagenplanung auch alle Kernmaschinen für die Holzverarbeitungstechnik, die Energieerzeugung und -trocknung sowie Klassifizierungs- und Beleimungssysteme. Siempelkamp liefert auch die Form- und Pressenstraßen sowie die Plattenhandling-Systeme. Herzstück der neuen Anlage ist der Siempelkamp-Dauerbrenner der neunten Generation. eine Conti-Roll-Presse mit einem so genannten PMDI-Paket (PMDI=Polymere von Diphenylmethandiisocyanaten).

Die Anlage soll überwiegend mit Recyclingholz betrieben werden und wird vor allem den lokalen Markt mit formaldehydfrei gebundenen, insbesondere schweren Spanplatten bedienen. Japan Novopan nutzt ferner die Trocknungstechnologie von Büttner aus Krefeld.