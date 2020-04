Wirtschaft in Krefeld : Siemens testet Aufsätze für Türgriffe an Zügen

Siemens testet Aufsätze für Türgriffe an Zügen

Wirtschaft in Krefeld

Im Krefelder Siemens-Werk in Uerdingen sind die Züge für Russland produziert worden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Russischen Eisenbahnen (RZD) hatten im Sommer des vergangenen Jahres neue Züge aus dem Krefelder Siemens-Werk in Uerdingen an der Duisburger Straße bestellt. 1,1 Milliarden Euro war der Auftrag schwer.

Schon 2006 orderten sie Hochgeschwindigkeitszüge „Made in Krefeld“.

In Zeiten der Corona-Pandemie testen die Russischen Eisenbahnen derzeit 36 Anbauteile für Türgriffe von Siemens Mobility. Die Aufsätze ermöglichen es, Türen nicht mit der Hand, sondern mit dem Ellenbogen oder dem Unterarm zu öffnen. Damit soll die Verbreitung von Keimen oder eines Virus wie Corona verringert werden. Siemens Mobility hat die Prototypen in mehrere Desiro-Züge eingebaut, die die RZD in Moskau betreibt.