125 Jahre Zug-Werk in Uerdingen Siemens Mobility feiert Jubiläum

Krefeld · Vormittags Journalisten aus ganz Deutschland, am Nachmittag ein großes Fest der Mitarbeiter: Siemens Mobility in Uerdingen feierte am Donnerstag das 125-jährige Bestehen des Werkes. Der Blick in die Werkshallen ist faszinierend und voller packender Details.

04.05.2023, 17:30 Uhr

Die rund 2000 Mitarbeiter im Werk in Krefeld-Uerdingen haben am Donnerstagnachmittag das 125-jährige Bestehen des Werkes gefeiert – mit einem Festakt (Foto) und einem bunten Fest. Vorne im Bild der rote „Uerdinger“, der in den 50-er Jahren gebaut wurde und heute Kult ist. Foto: Siemens Mobility

Züge werden in Krefeld-Uerdingen schon seit 125 Jahren gebaut – Siemens übernahm das Werk 1989 und machte eine globale Hightech-Schmiede für moderne Zugtechnologie daraus. Diese Geschichte ist am Donnerstag mit den rund 2000 Mitarbeitern von Siemens Mobility mit einem großen Fest auf dem Werksgelände gefeiert worden. Der Vormittag gehörte Journalisten aus ganz Deutschland, denen bei einer Führung von Werksleiter Sabri Esslimani gezeigt wurde, was Siemens kann: Es war eine packende Stunde über Hightech made in Germany: Der Mythos dieser Worte hat dort noch volle Gültigkeit.