Testfahrt für Multiplikatoren Siemens Mobility feiert seine neuen Züge aus Krefeld

Siemens ist stolz auf seine in Krefeld produzierten Regionalzüge mit Wasserstoff - beziehungsweise Batterieantrieb. Das wird in diesen tagen deutlicher als sonst. Zuerst lädt der Weltkonzern Multiplikatoren auf seine Teststrecke im benachbarten Wildenrath, um sie als Passagiere vom Komfort der neuen Züge zu überzeugen, und dann stellt er ihnen in der kommenden Woche bei einem virtuellen Rundgang das neue Design der Züge und Interieur für die Fahrgäste vor.