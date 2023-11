Der neue Mireo Smart kommt aus Uerdingen Siemens Krefeld baut Zug von der Stange

Darüber hinaus seien die Züge mit modernen Klimaanlagen, Internet an Bord, Fahrgastinformation sowie Sicherheitsüberwachungssystemen und großen TFT-Monitoren im Einstiegsbereich ausgestattet. Gefertigt werden die Züge am Produktions- und Entwicklungsstandort in Uerdingen an der Duisburger Straße. Dort beschäftigt Siemens Mobility rund 2000 Mitarbeiter.