Zug der Zukunft aus Krefeld : Siemens verpasst Diesel-Loks den Todesstoß

Der Vorhang öffnet sich und der Prototyp des Mireo Plus H aus dem Werk Krefeld wird der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Ende der Dieselloks in Deutschland ist eingeläutet. Siemens und die Deutsche Bahn stellten als Projektpartner am Donnerstag das Mobilitätskonzept der Zukunft vor: den wasserstoffbetriebenen Mireo Plus H und einen mobilen Wasserstofftrailer als Tankstelle.