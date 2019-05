Wirtschaft in Krefeld : Siemens in Uerdingen baut sechs Züge für die Mittelrheinbahn

Krefeld Auf dem stark frequentierten Abschnitt zwischen Köln und Remagen kann ab Dezember 2020 mit den neuen Zügen die Kapazität um 50 Prozent erhöht werden.

In nur zwölf Monaten will der Krefelder Zughersteller Siemens in Uerdingen neue Fahrzeuge vom Typ Mireo für das Leasing-Unternehmen Alpha Trans produzieren und betriebsbereit auf die Schiene bringen. Das teilte Sabrina Soussan, Chefin der Siemens Mobility GmbH, am Mittwoch mit. Die zusätzlichen Fahrzeuge ermöglichen größere Kapazitäten bei der Mittelrheinbahn zwischen Köln und Remagen. Auf dem stark frequentierten Streckenabschnitt können ab Dezember 2020 längere Züge eingesetzt werden. Dies wird möglich, da sich die zuständigen Aufgabenträger mit dem Leasingunternehmen Alpha Trains und dem Eisenbahnverkehrsunternehmen TransRegio Deutsche Regionalbahn darauf verständigt haben, dass die Bestandsflotte um sechs Neufahrzeuge vom Typ Mireo des Herstellers Siemens Mobility erweitert wird.