Covid 19 in Krefeld : Sieben-Tage-Inzidenz steigt für die Stadt Krefeld wieder auf 233,9

Krefeld 97 Bußgelder mussten am Wochenende durch den Kommunalen Ordnungsdienst oder die Polizei wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhängt werden.

(RP) Am Wochenende, Samstag und Sonntag, hat das Gesundheitsamt in Krefeld insgesamt 141 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl aller bisher bekannt gewordenen Corona-Infektionen in Krefeld liegt somit bei 9972 (Stand: Sonntag, 0 Uhr). Am Samstag lag der Stand bei insgesamt 9911 infizierten Personen, am Freitag bei 9831. Als aktuell infiziert gelten somit 765 Personen (Samstag: 818, Freitag: 848). Genesen sind inzwischen nach einer Corona-Infektion 9057 Personen, 224 neu seit der Meldung vom Freitag. 150 Personen sind bisher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Krefeld verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt somit bei 233,9, nachdem das Robert-KochInstitut (RKI) diesen Wert für Krefeld am Samstag mit 231,7 und am Freitag mit 224,7 angegeben hatte. Im Krankenhaus liegen nach einer Corona-Infektion aktuell 47 Personen aus Krefeld. Sieben dieser Patienten befinden sich auf der Intensivstation, fünf von ihnen werden beatmet. In Quarantäne haben sich bisher, freiwillig oder behördlich angeordnet, 30.304 Personen begeben. Seit Ausbruch der Pandemie sind 48.505 Erstabstriche vorgenommen worden, 815 davon sind noch offen.