Insgesamt werden 53 Namen für das ganze Bistum Aachen aufgezählt Sexueller Missbrauch - die Namen aus Krefeld auf der Liste des Bistums Aachen

Das Bistum Aachen hat die Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene veröffentlicht. „Wir möchten Betroffenen Mut machen, sich mitzuteilen“, so Bischof Helmut Dieser am Mittwoch in Aachen. „Wir stehen auf der Seite der Betroffenen und stellen uns den Verbrechen, die von Priestern und anderen in der Kirche Beschäftigten in der Vergangenheit begangen worden sind.“ Wir listen im Folgenden alle Täter und mutmaßlichen Täter aus der Liste mit Krefeld-Bezug auf.