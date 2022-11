Sessionseröffnung in Krefeld : Tag eins der neuen Karnevalsordnung

Oberbürgermeister Frank Meyer übergab am Freitag, 11. November, 11.11 Uhr, den Stadtschlüssel an das Krefelder Prinzenpaar. Dirk II. (Bongartz) und Nadine I. (Menke) brachten zu ihrer feierlichen Inthronisierung ihr Kabinett und den Vorstand vom Comitee Crefelder Carneval (CCC) mit. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Vieles war neu: Zwar liegt der Rathausschlüssel wie immer in närrischen Händen, doch diesmal gab es keine große Party im Rathaus. Das Prinzenpaar Dirk II. und Nadine I. eröffnet Tag eins der neuen Karnevalsordnung in Krefeld.

Wo vor lauter Menschen sonst nahezu kein Durchkommen ist, geht es ruhig und familiär zu. Statt Hektik liegt eine lockere, freudige Spannung in der Luft. „Wir sind heute ein familiärer Kreis, um den Prinzen zu inthronisieren“, startet so auch Peter Bossers, der Präsident vom Comitee Crefelder Carneval (CCC), die Feierlichkeiten zur Inthronisierung im historischen Ratssaal des Krefelder Rathauses. Eine Premiere, denn statt einer großen Feier um 11.11 Uhr mit altem und neuem Prinzenpaar, Ex-Prinzen und Ex-Prinzessinnen sowie Vertretern der verschiedenen Gesellschaften, dem Oberbürgermeister und dem CCC, haben sich lediglich das neue Prinzenpaar samt Kabinett, das CCC und der Oberbürgermeister eingefunden. Es war Tag eins der neuen Karnevalsordnung in Krefeld. Groß und ausgelassen gefeiert wurde am Abend im Stadtwaldhaus.

Der ungewöhnliche Karnevalsauftakt kommt gut an. Bossers plaudert in seiner Eröffnungsrede ein wenig Privates aus dem Prinzenleben und erzählt vom kleinen Büchlein. „Unser Prinz hat ein kleines Buch, das sogar auf seinem Nachttisch liegt und in das er alles schreibt. Dann kommt der Anruf bei mir mit den Worten ,Ich hab da mal ´ne Frage`. Wir sind bei allen Fragen auf einen Nenner gekommen, und ich weiß, dass Dirk alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Es wird eine einfache Session für den CCC.“

Info Karten für Proklamation verfügbar Die Proklamation findet am 13. Januar, 19.11 Uhr, im Seidenweberhaus statt. Dafür sind noch Karten zu haben. Kategorie I kostet 45 Euro, Kategorie II kostet 35 Euro. Karten dafür können über die Internetseite des CCC geordert werden.

Dann wird es offiziell. Der Präsident schreitet zur Tat und setzt Dirk Bongartz die Mütze auf, an die danach die langen Federn gesteckt werden. Das erste Krefelder Helau auf Dirk II. und ihre Lieblichkeit Nadine I. erschallt punkt 11.11 Uhr durch den Ratssaal. Die ersten Bützchen schließen sich bei der gegenseitigen Ordensübergabe von Prinz an Prinzessin sowie umgekehrt an. Damit hängt das von ihnen gewählte Motto der Session „Os Heimat Krie-ewel“ am Hals und drückt damit die enge Verbindung zur Heimatstadt aus.

Ging es am Morgen im Rathaus familiär zu, feierten Krefelds Karnevalisten abends im Stadtwaldhaus ausgelassen die Sessionseröffnung. Foto: Forstreuter

Lange Reden gibt es nicht. Prinz Dirk II. und Prinzessin Nadine I. sind Menschen der Tat und schreiten zur Ernennung ihrer Minister. Mit Reiner Tümmers, dem Minister für Wasser und was sonst noch loope mut, Klaus Minten, dem Minister für Kontakte und Penunzen, Ingo Mertens, dem Minister für schöne Dinge und Ferkesfreud, sowie Herbert Ten Eyken, dem Minister für Orden und Musikgedöns, sind die nächsten Ordensträger am Start. Für Minister Michael Dickhaut, der für gute Laune und wiet gieke zuständig ist, gibt es hingegen viele Besserungswünsche, da er erkrankt ist.

Nicht zu vergessen sind die Adjutanten. Beim Prinz übernimmt Georg Wanraths die Rolle, und bei der Prinzessin ist es Matthias Wenders. „Ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Die Session schließt an eine schwierige Zeit an. Wir haben alle unter der Lage gelitten und versucht, das Beste aus der stillen Situation zu machen. Das alles hat nur funktioniert, weil es einen großen Zusammenhalt gibt. Wir brauchen den Karneval jetzt mehr als je zuvor“, betont Frank Meyer. Der Oberbürgermeister erinnert daran, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen und Angst um ihre Arbeit haben. Gerade dann brauche es etwas, wo die Menschen Freude haben und für ein paar Stunden nicht über diese Dinge nachdenken müssten.

Man habe zwei Dinge für eine tolle Session: Engagierte Menschen in den Vereinen und ein Prinzenpaar, fügt Meyer an und lobt die Premierenveranstaltung im Rathaus. „Es ist toll, nicht in ein albernes Kostüm gesteckt zu werden und Tänze aufführen zu müssen“, bemerkt Meyer mit einem Augenzwinkern. Er freue sich auf die große Party am Abend.