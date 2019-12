Archäologie in Krefeld : Sensationsfund aus vorchristlicher Zeit

Krefeld Weltweit gibt es nur zwei Exemplare eines Schildbuckels, wie ihn die Kelten im 1. Jahrhundert vor Christus geschmiedet haben. In Krefeld ist jetzt ein dritter „Umbo“ entdeckt worden, der im Museum Burg Linn zu sehen ist.

Eileen Wolff war ratlos. Als die Restauratorin des Museums Burg Linn den unscheinbaren rostigen Klumpen, den die Archäologen in der Grabungssaison 2017/18 aus dem Boden geholt hatten, sorgsam säuberte und vom Dreck vergangener Jahrhunderte freistrahlte, hielt sie ein Stück in den Händen, wie sie es nie vorher gesehen hatte. „Was ist das“, fragte sie den Stadtarchäologen Hans-Peter Schletter. Der war in Eile und rief ihr nur zu: „Das kann nicht sein“. Denselben Satz hörte sie kurz darauf, als Christoph Reichmann, früherer Leiter des Museums Burg Linn, in der Werkstatt vorbeischaute. „Das kann nicht sein. Denn das ist ein Umbo aus dem 1. Jahrhundert vor Christus.“