Serie Kleine Geschichte Krefelds (17) Wie Krefeld für die Nazis kriegswichtig wurde

Wenden wir den Blick von der Krefelder Industrie zurück auf die politische Ebene und die Jahre 1933 bis 1935. Die NSDAP in Krefeld zelebrierte die Machtübernahme in großen Propagandashows. Als am 21. März („Tag von Potsdam“) Hitler und Hindenburg gemeinsam bei der Eröffnung des neuen Reichstages (aus dem die kommunistischen Abgeordneten schon entfernt worden waren) auftraten, wehten auch in Krefeld die NS-Fahnen und die preußischen Fahnen einvernehmlich nebeneinander. Es gab eine Massenkundgebung auf dem Sprödentalplatz und einen Fackelzug am Abend. Einen ebensolchen Triumphzug hatte die NSDAP mit allen Untergliederungen schon am 19. März durchgeführt und mit einer Kundgebung am Luisenplatz beendet. Dieser Marsch hatte auch durch die Südstadt geführt – vorher ein gefährliches Pflaster für Nazi – Aktivisten, weil hier die Kommunisten stark waren.