Serie Kleine Geschichte Krefelds (16) Wie die Nazis in Krefeld die Demokratie zerstörten

Die republikanischen Kräfte (vor allem Wilhelm Elfes, in Krefeld geborener Zentrumsmann und Polizeipräsident von Krefeld) bemühten sich, die Ordnung zu sichern, trafen aber auf skrupellose Verbrecher. Beispiele: Am 9. November 1931 will die NSDAP eine Feier zum Gedenken an ihre Toten beim Hitlerputsch 1923 durchführen. Elfes verbietet die Kundgebung, die Nazis randalieren vor seinem Haus, es fallen Schüsse. Am 21. 2. 1933 findet in der Stadthalle eine Kundgebung des Zentrums statt. Der ehemalige Reichsarbeitsminister Stegerwald spricht. SA-Männer attackieren Stegerwald, der am Kopf verletzt wird.