Serie Krefelds Krankenhäuser Cäcilien-Hospital Hüls: Spezialisiert auf Gelenkersatz

Unter dem Dach der Helios Klinikums Krefeld laufen drei Standorte zusammen: Neben dem Haupthaus am Lutherplatz und dem St. Josefhospital in Uerdingen ist das Helios Cäcilien-Hospital in Hüls einer davon. Mit seinen 151 Betten ist es der kleinste Teil des Krefelder Helios-Komplexes. Dennoch bietet es ein modernes Leistungsspektrum auch zur Grundversorgung. Das Haus steht dabei gleichermaßen für Tradition wie Nähe. Der Fokus liegt auf der Behandlung von Arthrose unter Einsatz von Gelenkersatz mit integrierter Reha sowie der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten Geriatrie, also der Behandlung von Alterserkrankungen und ganzheitlicher Onkologie, sprich, der Therapie von Krebserkrankungen. Zusätzlich zu einer konventionellen Krebsbehandlung setzt die Klinik in Hüls auch naturheilkundliche und komplementärmedizinische Verfahren ein. Seit 2020 liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Endoprothetik. Das sind laut Definitiion Implantate, die im Körper verbleiben und geschädigte Körperteile ganz oder teilweise ersetzen. In Hüls geht es dabei vor allem um unterschiedliche Gelenke.