Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“ : Serenadenzeit auf Burg Linn – ein musikalischer Genuss

Duo Calanthe, das sind Mascha Wehrmeyer (Violine) und Lea Maria Löffler an der Harfe, spielten am Wochenende im Rittersaal von Burg Linn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Duo Calanthe, Mascha Wehrmeyer und Lea Maria Löffler, gastierte im Rittersaal und brachte einen bunten Blumenstrauß an Melodien mit.

Es war wieder Serenaden-Zeit auf Burg Linn . Freitag gastierte das Duo Calanthe, das sind Mascha Wehrmeyer (Violine) und Lea Maria Löffler an der Harfe. Beide haben sich einen Platz in der Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“ erspielt und werden mit Konzertauftritten gefördert. Bei der Geigerin zeigt sich die Wertschätzung ihres Könnens auch in dem Instrument, das sie spielen darf – einer Violine von Carlo Ferdinando Landolfi (Mailand 1750-75) als Leihgabe des Deutschen Musikinstrumentenfonds.

Sie beginnen ihr Konzert mit einem Duo des deutsch-baltischen Komponisten Nicolais von Wilm (1834-1911). Dabei bekommt Wehrmeyer die Gelegenheit, zarte Klänge, ein lyrisches wie ein energisches Spiel zu präsentieren, das von der Harfe perfekt begleitet wird. Die Geigerin freut sich in ihrer Begrüßung, dass das Publikum ohne Lücken in den Reihen sitzen darf. Das dürfte die Gäste nicht minder begeistern, es sieht im Rittersaal „normal“ aus. Mit dem Stück „Haru no Umi“ (Das Meer im Frühling) von Michio Miyagi (1894-1956) taucht man in die japanische Klangwelt ein. Schon die ersten Töne der Harfe lassen keinen Zweifel daran und die Geige stimmt passend dazu ein. Manches Mal meint man, von diesen Instrumenten die japanischen „Originale“ eine Koto, eine Wölbbrettzither mit 13 Saiten, und eine Bambusflöte zu hören.