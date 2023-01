Verkehrsstaus in der City Seniorin bei Bus-Unfall in Krefeld lebensgefährlich verletzt

In der Nähe des Hauptbahnhofs ist eine 74-jährige Frau von einem Bus erfasst und lebensgefährlich worden. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 15.55 Uhr. Der Bus wollte vom Hauptbahnhof aus nach links auf die Kölner Straße abbiegen. Die Fußgängerin querte die Neusser Straße an der Ampelanlage in Richtung Hauptbahnhof. Dabei wurde sie von dem Bus erfasst und zu Boden geschleudert. Die Seniorin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Busfahrer versuchte noch zu bremsen; dabei wurde ein Fahrgast im Bus leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unterführung zwischen der Saumstraße und der Straße „Am Hauptbahnhof“ gesperrt. Da es sich bei dem Straßenstück um eine zentrale Verkehrsader handelt, entwickelten sich rasch Staus in der Innenstadt. Noch ist nicht klar, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte; die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter Tel. 02151/ 6340 zu melden.