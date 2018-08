Seniorenheim nach modernsten Vorgaben

Neues Pflegegesetz : Neues Gesetz: Altenheim wird zum Stichtag fertig

v.l.: Michael Lenzen (Leiter der Einrichtung), Architekt Joachim Moldenhauer, Jens Drießen (Geschäftsführer) und Klaus Kadagies auf der Baustelle. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Mit dem seit heute gültigen Pflegegesetz müssen Seniorenheime zu mindestens 80 Prozent Einzelzimmer vorhalten. Außerdem wird die Größe für Neubauten limitiert. Das Heim an der Rote-Kreuz-Straße wurde zum Stichtag fertig.

Vor zehn Jahren erließ das Land NRW ein Gesetz, das die Rahmenbedingungen für die Pflege verbessern soll. Ziel sind eine Stärkung der ambulanten Pflege und Verbesserungen in Heimen. Diese dürfen künftig nicht mehr mehr als 80 Plätze für Bewohner pro Haus haben. Außerdem müssen mindestens 80 Prozent davon Einzelzimmer sein, zu denen jeweils ein eigenes Bad gehört, wobei in Sonderfällen auch ein Bad für zwei Zimmer zulässig ist. Die neuen Regeln treten heute in Kraft. Pünktlich zu diesem Termin wurde gestern das neue, allen Erfordernissen genügende Gebäude der Evangelischen Altenhilfe an der Rote-Kreuz Straße bezogen.

„Zugegeben, wir sind recht spät dran und auf den letzten Drücker fertig. Warum es so lange gedauert hat, kann ich im Einzelnen nicht sagen. Als ich 2016 hier anfing war es mein erstes Projekt“, sagt Geschäftsführer Jens Drießen, der aber hinzufügt „Trotzdem sind wir noch weit vorn dabei. Viele andere Träger erfüllen die Vorgaben nicht.“ Das gilt allerdings auch für das Heim der Evangelischen Altenhilfe auf dem Westwall (Ecke Dionysiusstraße). Die Einrichtung läuft zunächst mit einer Ausnahmegenehmigung weiter. Im Jahr 2020 soll dann auch der zweite Neubau an der Rote-Kreuz Straße fertig sein und die Bewohner vom Westwall umziehen. „Der Standort Westwall wird dann geschlossen“, sagt Drießen.

Ein Grund dafür, dass die Neubauten erst recht spät angegangen wurden, liegt laut Drießen in der Finanzierung. „Das erste Gebäude, das wir nun fertig gestellt haben, hat ein Investitionsvolumen von 5,5 Millionen Euro. Das zweite wird etwa 6,5 Millionen kosten“, sagt er. Baubeginn des nun fertig gestellten ersten Bauabschnitts war vor genau einem Jahr. Am 31. Juli 2017 rollten die Bagger an und rissen eines der beiden bestehenden Häuser ab. Ersetzt wurde es durch ein modernes Seniorenwohnheim mit 60 Plätzen. Auf drei Stockwerken leben die Bewohner in Einzelzimmern mit Gruppenkonzept. Jeweils zehn der zumeist dementen Senioren teilen sich eine Küche und einen Gemeinschaftsraum. Das Gemeinschaftsleben dient auch der Beschäftigung und soll Vereinsamung vorbeugen.



Bezogen wurde der Neubau von den Bewohnern des zum Abriss bestimmten alten Gebäudes mit 80 Betten. „20 Betten waren der Kurzzeitpflege vorbehalten. Die gibt’s nicht mehr. So sind wir mit den verbleibenden 60 Senioren vom ersten Tag voll besetzt“, sagt Heimleiter Michael Lenzen. Das leergezogene Haus wird nun auch abgerissen. Es weicht einem zweiten neuen Wohnheim mit 80 Betten auf vier Etagen.

Die beiden Heime werden organisatorisch komplett getrennt. Sogar eine Hecke zwischen den Gebäuden musste angelegt werden, um die Vorgabe, die Zahl von 80 Betten nicht zu überschreiten, einzuhalten. „Jedes Haus hat eigene Angestellte, eine eigene Organisation, Adresse, Küche und so weiter“, erläutert Drießen. Am 8. August beginnen die Abrissarbeiten am bisherigen Wohnheim. Dann wird der 6,5-Millionen-Neubau errichtet. Am 1. März 2020 soll auch dieser fertig sein und die Bewohner des Westwalls einziehen.