75 Jahre Lehrerausbildung in Krefeld : Wie ein Krefelder Seminar neue Pauker fit macht

Thorsten Obel, Lisa-Teresa Pais des Santos, Andreas Rühl, Tanja Haber und Henning Heske (von links) freuen sich über das Jubiläum der Lehrerausbildung in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung wird 75 Jahre alt. Die Bildungsstätte will eine Brücke zwischen Universität und gymnasialem Unterricht bilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Ernst Sprothen

Andreas Rühl, Henning Heske und Thorsten Obel leiten das Krefelder Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL). Sie stehen für die drei Schulformen Gymnasium, Gesamtschule und Berufskolleg, die das Abitur vergeben. Das im frühen 19. Jahrhundert als Herrenhaus für einen Krefelder Tabakfabrikanten erbaute Haus Schönwasser liegt inmitten des nach ihm benannten Schönwasserparks, der sich entlang eines alten Rheinarms bis nach Linn erstreckt und den Spaziergängern schöne Blickachsen bietet.

In dem von Modellschiffbauern genutzten See spiegeln sich Sumpfzypressen, Trauerweiden und Koniferengruppen. Nicht weit davon präsentiert der Botanische Garten über 5000 Pflanzenarten aus aller Welt. „Krefeld besitzt die wohl schönste Lehrerausbildungsstätte in ganz NRW“, begeistert sich Kernseminarorganisator Heske. „Nach einigen Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude und technischem Equipment sind wir hier total glücklich.“

Info Die Geschichte der Lehrerausbildung Wer sich über die Geschichte der Lehrerausbildung rund um das Haus Schönwasser informieren möchte, kann dies über eine eigens entwickelte interaktive digitale Tour tun: www.biparcours.de/bound/zfslkrefeld Im Eingangsbereich des Hauses Schönwasser hängt ein QR-Code aus, der von außen eingescannt werden kann. Mit ihm kann der Parcours ebenfalls gemacht werden.

Das gilt für 275 Referendare und 81 Ausbilder, die in der schulpraktischen Ausbildungsphase für die angehenden Lehrkräfte in dem von einer Figur der Athena, der griechischen Göttin der Weisheit, gekrönten Haus des ZfsL eine moderne Ausbildung erleben. Nicht wenige der fertig ausgebildeten Lehrkräfte lassen sich an ihrem Ausbildungsort einstellen. Vorteil für Krefeld: Bei einem NRW-weiten Defizit von 4000 Lehrkräften fällt der Lehrermangel in Krefeld milder aus. Außerdem tragen die Referendare neuestes Wissen um Unterrichtstechnologien in die Ausbildungsschulen, zumal neun Stunden von den Referendaren selbstständig erteilter eigenverantwortlicher Unterricht den Schulen zugute kommen.

Die 54 Ausbildungsschulen erstrecken sich über ein linksrheinisches Gebiet von Mönchengladbach, Krefeld, Rheinhausen bis nach Kleve. Neu ist auch ein Praxissemester für Lehramtsstudenten, das die ZfsL zusammen mit der Universität Duisburg-Essen organisiert. Hier können die angehenden Lehrkräfte noch einmal testen, ob ihre Berufswahl die richtige war. Derzeit sind dies 44 Studenten, die ein Semester lang Schulluft schnuppern.

Lisatheresa Pais dos Santos und Tanja von der Harwe vertreten die Referendare als Sprecherinnen. Sie sehen den Stress, der hinter der Verantwortung eigenständigen Unterrichts steht, da man noch mitten in der Ausbildung stehe. Doch vor allem von der Harwe betont den Vorteil, dass man seine Lehrerpersönlichkeit unabhängig von fremder Begutachtung so selber selbstkritisch überprüfen könne. Der ZfsL – Leitung ist durchaus bewusst, dass die Referendare ihre Ausbildung manchmal wahrnähmen, als zögen unterschiedliche Kräfte in gegensätzlichen Richtungen an ihnen. Mit einer flachen Hierarchie, jederzeitiger Ansprechbarkeit und dem Bemühen, moderne Ansprüche von Unterricht zu vermitteln, hält das Kollegium des ZfsL dagegen. Dass dies gelingt, zeigt die Zahl von bis zu 300 jungen Lehrerinnen und Lehrern, die das ZfsL jährlich entlässt.

1945, das Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg endete, war der Beginn der Lehrerausbildung in Krefeld, weil wegen starker Kriegsschäden in Aachen nicht mehr ausgebildet werden konnte. Zunächst war das Ausbildungsseminar in dem damaligen Arndt-Gymnasium, heute Hannah-Arendt-Gymnasium, unter dem Dach untergebracht. Damals erhielten Lehrerinnen rund 20 Prozent weniger Gehalt, noch lange hielt sich die Anrede „Fräulein“, da man bei verheirateten Lehrerinnen annahm, ihr Gatte würde sie schon ernähren. Das ist heute undenkbar. Lehrerinnen stellen heute die Mehrheit und erhalten das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen.

1964 erfolgte dann der Umzug in das Haus Schönwasser, dem die Seminare für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen und das Lehramt für das Gymnasium Platz fanden. 1977 wurde in NRW die Stufenlehrerausbildung eingeführt. In der Folge nahm das Seminar in Krefeld den Namen „Staatliches Studienseminar für das Lehramt für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II“ annahm. Von 2003 an mussten die Lehramtsanwärter eigenständigen Unterricht leisten. 2005 verlieren die Studienseminare ihre Selbstständigkeit. Das Seminar Berufskolleg zieht in Haus Schönwasser ein. 2011 wird die 24-monatige Ausbildungszeit auf 18 Monate verkürzt und die zweite schriftliche Arbeit abgeschafft. Das Seminar erhält den Namen „Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Krefeld“.