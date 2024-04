Städtebau auf dem Theaterplatz in Krefeld Seidenweberhaus – Rätselraten um Aussagen der Kulturhistorische Städtebaulichen Analyse

Sein oder nicht sein – so heißt es immer noch für das Seidenweberhaus: Der CDU-Antrag für den Planungsausschuss, das Wettbewerbsverfahren für eine Neugestaltung des Theaterplatzes zu erweitern, ist in den Rat vertagt worden. Die CDU möchte erreichen, dass in dem Wettbewerb offenbleibt, ob der Theaterplatz mit oder ohne Seidenweberhaus überplant wird. CDU-Ratsherr Peter Vermeulen stellte klar, dass die CDU sich damit nicht pauschal für den Erhalt des Seidenweberhauses einsetze, sondern eben klären will, ob es auch vernünftige Perspektiven des Erhalts gibt. Sollten überzeugende Perspektiven ausbleiben, würden die Christdemokraten den Abriss mittragen.