Affenhaus Krefeld : Seidentuch mit Zoomotiven - Benefiz-Verkauf für das Affenhaus

Krefeld Das Haus der Seidenkultur hat ein Tuch aufgelegt, das an das Affenhaus und seine Bewohner erinnert. Der Verkaufserlös kommt dem Zoo zugute.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für den Krefelder Zoo ebbt nicht ab. So hat das Haus der Seidenkultur (HdS) in der Rekordzeit von knapp einer Woche ein Seiden-Satintuch mit einem Motiv aus dem Affenhaus produzieren lassen, das ab sofort zum Preis von 28 Euro käuflich zu erwerben ist. „Pro Tuch – es hat die Größe von rund 70 mal 70 Zentimeter – fließen zehn Euro in den Wiederaufbau einer neuen Bleibe für die Affen“ sagt Museumschef Hansgeorg Hauser. Und: „Um die Wertigkeit der einzigartigen Kollektion ‚Made in Krefeld‘ zu steigern haben wir die Auflage auf 500 Stück limitiert.“