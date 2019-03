Wirtschaft: Antwerpen rückt näher an Krefeld heran

Krefeld Antwerpen ist von Krefeld nicht weiter entfernt als Bielefeld. Die Nähe und der Seehafen machen die belgische Stadt zum wichtigsten Standort für Krefelds weltweite Import- und Exportverkehre. Von einer neuen Kooperationsvereinbarung zwischen Flandern und Nordrhein-Westfalen profitieren hiesige Rheinhäfen und Krefelder Unternehmen.

Krefeld, Neuss und Düsseldorf sind für den Seehafen Antwerpen in Belgien an der Nordsee wichtiges Hinterland bei der Bewältigung der logistischen Herausforderung der kommenden Jahre. Bis 2030 sollen die Güterverkehre um mehr als 40 Prozent steigen. Darin enthalten ist ein deutliches Plus der Binnenschifftransporte über den Rhein. Bei allen Entwicklungen stünden der Krefelder Hafen und die in Neuss und Düsseldorf im Zentrum, erklärte Andreas Hamm von den Neuss-Düsseldorfer Häfen, die zu 49 Prozent am Krefelder Hafen beteiligt sind. Die übrigen 51 Prozent am Krefelder Hafen hält die Stadt Krefeld.