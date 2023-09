Engagement in Krefeld Seebrücke feiert Fünfjähriges im Schlachtgarten

Menschen, die in großer Not ihre Heimat verlassen und übers Mittelmeer die Flucht riskieren - und oft ihr Leben: Diese Bilder bewegen. Vor fünf Jahren haben sich deshalb Krefelder zusammengefunden, um eine Aktionsgruppe zu gründen - die Seebrücke. Bei regelmäßigen Mahnwachen, Beteiligung an der interkulturellen Woche und am Weltflüchtlingstag, bei Informations- und Diskussionsveranstaltungen oder bei Demonstrationen geht es den Aktivisten immer darum, die Situation der fliehenden und geflüchteten Menschen sichtbar zu machen, das Sterben im Mittelmeer zu kritisieren und sich für sichere Fluchtwege einzusetzen.