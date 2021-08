Bundestagswahl : Wahlarena: Sechs Kandidaten stellen sich

Auf dem Podium (v.l.): Haucke Finger (AFD), Michael Terwische (FDP), Sebastian Schubert (Die Linke), Ulle Schauws (Grüne), Kerstin Radomski (CDU) und Jan Dieren (SPD). Sie kandidieren für den Wahlkreis 114; er umfasst Moers und Neukirchen-Vluyn sowie den nördlichen Teil von Krefeld mit den Stadtbezirken Nord, Hüls, Mitte und Ost. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Klimawandel, Digitalisierung, Bildung, Steuern: Bei der IHK-Wahlarena diskutierten die Bundestagskandidaten von CDU, SPD Grünen FDP, Linke und AFD für den Bundestagswahlkreis Krefeld II – Wesel II (Wahlkreis 114).

Von Sven Schalljo und Jens Voss

Zwei Stunden haben die Krefelder Bundestagskandidaten am Montagabend bei der Wahlarena der IHK diskutiert und sich einer coronabedingt relativ kleinen Zahl an Zuschauern präsentiert. Die Debatte war unterm Strich wenig kontrovers. „Leider sind viele Antworten sehr an der Oberfläche geblieben. Konkrete Vorschläge, wie man die Probleme angehen könnte, fehlten meist“, bilanzierte der Hauptgeschäftsführer des Veranstalters IHK Mittlerer Niederrhein, Jürgen Steinmetz, nach der Veranstaltung. Vor allem eine Sache erstaunte ihn: „Einige der Teilnehmer sind im Bundestag oder ihre Parteien in Regierungsverantwortung. Trotzdem stellen sie den meisten Bereichen schlechte Noten aus, ohne zu sehen, dass sie in der Position gewesen wären, das zu ändern. Das finde ich schon überraschend“, sagte er.

„Wir glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel“ Hauke Finger AfD Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Moderator Dieter Könnes, bekannt aus dem TV, beispielsweise dem WDR, strukturiere die Veranstaltung in vier Blöcke: Industriepolitik, Digitalisierung, Bildung und Ausbildung sowie Steuern. Gekommen waren Jan Dieren (SPD), Kerstin Radomski (CDU), Ulle Schauws (Grüne), Sebastian Schubert (Linke), Michael Terwiesche (FDP) und Hauke Finger (AfD).

„Man muss Auszubildenden und Gesellen höhere Löhne zahlen, damit Ausbildungsberufe attraktiver werden“ Sebastian Schubert Linke Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das beherrschende inhaltliche Thema der Wahl, Klimawandel und Klimaschutz, kam nur am Rande vor. Die provokanteste Aussage kam von AFD-Kandidat Hauke Finger: „Wir glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel“, sagte er – eine Kontroverse entspann sich daraus nicht; der Dissens mit den anderen war wohl zu selbstverständlich. Radomski benannte recht allgemein drei Säulen des Klimaschutzes: Forschung, Innovation und konkrete Maßnahmen vor Ort. Die Grüne Schauws sprach sich für eine Infrastruktur aus, die CO 2 -arme Mobilität ermöglicht, also einen guten ÖPNV und ein gut ausgebautes Radwegenetz: „Das Bedürfnis, CO 2 -neutral von A nach B zu kommen, ist für viele Leute ein hoher Wert. Wir sind in diesem Punkt am Niederrhein nicht gut ausgestellt.“ Sie zeigte sich auch überzeugt, dass Klimaneutralität auch für die Industrie wichtig sei: „Henkel hat es vorgemacht“, sagte sie und spielte damit auf einen RP-Bericht über das Ziel der Klimaneutralität des Konzernstandortes in Krefeld an. Sie würdigte den starken Industriestandort Krefeld und gab als Ziel einen „klimagerechten Wohlstand“ aus.

„Ein Schuldenschnitt würde Kommunen in die Situation versetzen, auch Personal einzustellen, um beispielsweise Anträge schneller zu bearbeiten“ Jan Dieren SPD Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Ein generelles Tempo-30-Verbot in Städten stieß auf Ablehnung, Terwiesche (FDP) und Finger (AFD) betonten, man müsse die Infrastruktur in der Region verbessern: „Die A57 ist zu Hauptverkehrszeiten ein besserer Parkplatz“, sagte Terwische.

„Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen. Wir müssen die Ausstattungen in Schulen verbessern und digitaler werden“ Ulle Schauws Grüne Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Zur Stärkung des Dualen Ausbildungssystems und Bekämpfung des Fachkräftemangels sprachen sich alle für eine bessere Ausstattung der Berufsschulen aus; Schauws forderte, in allen Schulen Berufsorientierungsangebote zu machen. Der Linke Schubert sagte, man müsse Auszubildenden und Gesellen höhere Löhne zahlen, damit Ausbildungsberufe attraktiver werden, Radomski plädierte dafür, das Image von Ausbildungsberufen zu verbessern.

„Das dauert alles viel zu lange“ - zur Dauer von Planverfahren in Deutschland Kerstin Radomski CDU Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Einig waren sich die Kandidaten darin, dass Bürokratieabbau, Digitalisierung und Bildung wichtige Themen für die kommende Legislaturperiode seien. Übereinstimmung herrschte darin, dass etwas für Bildung und Ausbildung getan werden müsse. Es blieb meist bei allgemeinen Hinweisen, man müsse mehr in Schule investieren und mehr Lehrer einstellen. Einig waren sich alle, dass es ein Niveauproblem gebe, das ein Zuhörer so auf den Punkt brachte, als er von Bewerbern berichtete: „Die haben ein Einser-Abitur und können keine Rechtschreibung.“

Auch Terwiesche (FDP) schlug in diese Kerbe: Die Bewerber heute könnten nicht richtig lesen, rechnen und schreiben; er berichtete von Bewerbungen, die von Fehlern nur so strotzten. „Deutschlands Zukunft“, mahnte er, „beginnt im Klassenzimmer.“ AFD-Mann Finger sprach sich für die Wiedereinführung eines stärker gegliederten Schulsystems aus, das sich nach den Begabungen der Schüler richte.

Der Linke Schubert sagte: „Wir brauchen viel mehr Investitionen in die Bildung. Wir müssen mehr Lehrer mit guten Gehältern einstellen, die Klassengrößen verringern und für gute Voraussetzungen in den Schulen sorgen. Damit müssen wir auch die Kinder von Migranten in die Lage versetzen, mit guter Ausbildung ins Berufsleben zu gehen“, sagte er. Radomski wies auf den Umstand, dass Bildung Ländersache sei und der Bund nicht ohne weiteres Geld an Land und Kommunen durchreichen könne.

Einigkeit herrschte auch darüber, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung mehr tun müsse. Am Rande klang bei Radomski und Schauws an, dass die Digitalisierung in weiten Teilen Sache der Kommunen und es ähnlich wie in der Bildung nicht einfach sei, Geld vom Bund in die Kommunen durchzureichen – was aber wünschenswert sei. Der Linke Schubert – von Beruf Ingenieur und Produktentwickler im Maschinenbau – warnte vor Digitalisierung ohne Schutz vor Hackern: „Wir müssen Datenschutz und Datensicherheit mitdenken. Das haben wir bei meinem Arbeitgeber kürzlich bei einem großen Hacker-Angriff gelernt. Nur Digitalisierung, ohne das zu beachten, ist problematisch.“

Terwiesche nannte die „drei D’s“ als zentrale Herausforderungen der nächsten Legislatur: „Dekarbonisierung, Demografie und Digitalisierung sind die Themen unserer Zeit. Andere Länder wie die Skandinavier oder die Niederlande sind uns deutlich voraus. Von der für Digitalisierung zuständigen Ministerin Bär (CSU) habe ich dazu aber wenig gehört“, kritisierte der FDP-Mann.

Schauws forderte, aufs Tempo zu drücken. „Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen. Wir müssen die Ausstattungen in Schulen verbessern und digitaler werden“, sagte sie, während Radomski in erster Linie auf den Ausbau der Netze einging: „Wir brauchen eine bessere Netzabdeckung. Hier sind aber auch die Anbieter gefordert.“ Die Einrichtung eines eigenen Digitalisierungsministeriums lehnten nur AFD-Mann Finger und der Linke Schubert ab – Begründung des AFD-Mannes: Das schaffe nur mehr Bürokratie. Radomski (CDU) hielt dem entgegen, dass ein eigenes Ministerium Kompetenzgerangel verhindern und zu schnelleren Entscheidungen führen könne.

Zum Stichwort Bürokratieabbau und Verbesserung der Serviceleistungen der Verwaltung forderte SPD-Mann Dieren einen Schuldenschnitt für Kommunen. „Das würde diese in die Situation versetzen, auch Personal einzustellen, um beispielsweise Anträge schneller zu bearbeiten“, erläuterte er. Radomski bemängelte insgesamt die Länge von Planverfahren, etwa zur Planung einer Autobahn; „das dauert alles viel zu lange“.

Schauws forderte, die Kommunen besser auszustatten, damit sie mehr Personal einstellen könnten; schlechte Serviceleistungen führte sie wie andere auch auf Personalmangel zurück. FDP-Mann Terwiesche forderte beim Thema Steuern, den Wettbewerb der Städte um niedrige Gewerbesteuersätze beizubehalten, während vor allem Dieren und Schubert Monheim als Negativbeispiel nannten, weil die Stadt den umliegenden Kommunen, die eine umfassendere Infrastruktur als Monheim zu unterhalten hätten, mit Niedrigsteuern Unternehmen abspenstig mache und deren Steueraufkommen mindere.